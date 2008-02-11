«Интер» выиграл первый суд у «Интер Майами» из-за названия. Клубу Бекхэма, возможно, придется менять имя

«Интер Майами», клубу экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма, вероятно, придется сменить название.

Миланский «Интер» обратился в суд в 2018 году, когда были представлены название и эмблема флоридского клуба. Товарный знак «Интер» зарегистрирован «нерадзурри» в США в 2014 году.

Из-за особенностей юридического устройства МЛС «Интер» судится не с клубом, а с лигой. Первый этап завершился победой миланцев в суде – МЛС не смогла доказать свое право на название, хотя пыталась сослаться на то, что несколько клубов используют «Интер» в названии.