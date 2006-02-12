Кучеров набрал очки в 12 играх подряд, повторив свой рекорд. Это 5-й результат в истории «Тампы»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Питтсбургом» (2:1 ОТ).

Россиянин продлил результативную серию (10+11) до 12 игр, повторив личный рекорд, установленный в прошлом сезоне.

Только у четырех игроков в истории «Лайтнинг» были более длинные серии с очками в регулярке: у Стивена Стэмкоса (18 матчей, сезон-2009/10), у Вацлава Проспала (2005/06), (2003/04) и Брайана Брэдли (1992/93) – по 13 игр.

В 56 матчах текущего чемпионата Кучеров набрал 70 (27+43) очков.