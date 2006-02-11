ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах за трансфер Головина в «Монако»

Директор детской спортивной школы футбола в Осинниках Александр Ильс прокомментировал ситуацию с солидарными выплатами за трансфер хавбека Александра Головина из ЦСКА в «Монако».

«Документы пришли в ДЮСШ Осинники в 2018 году. О том, что «Монако» должен выплатить нам какие-то деньги, мы сами, если честно, не знали. Головин в то время занимался у нашего тренера. Город маленький, всех юридических нюансов не знаем. Но зарегистрирован Саша был у нас.

Вчера или позавчера мы направили запрос в РФС о выплатах за . Запрос был оформлен через федерацию футбола Кемеровской области, — сказал Ильс.

Напомним, что Головин числился в школе Осинников с 2008 по 2012 год. Этот город находится в 20 километрах от Калтана, где он родился.

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