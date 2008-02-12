Пеп о звании лучшего тренера мира: «Дайте мне не такую команду, как «Ман Сити», и я не буду побеждать»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, является ли он лучшим тренером мира.

– Вы же лучший тренер в мире.

– Был.

– Уже нет?

– Что такое «лучший тренер в мире»? Я не знаю. Никогда в жизни не чувствовал себя лучшим. Даже когда выиграл с «Барселоной» 6 титулов подряд, треблы и все такое.

Я побеждал, потому что у меня были невероятные игроки в больших клубах. Есть потрясающие тренеры, у которых нет ни таких игроков, ни больших клубов.

Дайте мне команду... Не знаю, не такую, как «Манчестер Сити». Я не буду побеждать, – сказал Гвардиола.

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