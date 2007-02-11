4-летний контракт с Месси обойдется итальянским клубам в 350-365 млн евро

Стало известно, сколько денег итальянским клубам придется потратить в случае перехода нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Как сообщает Tuttosport, вопрос затрат во многом зависит от стоимости имиджевых прав, которые полностью принадлежат Месси.

В «Барселоне» игрок получает 35 млн евро чистыми. Считается, что это минимальная зарплата, на которую он согласится в другом клубе. Таким образом, с учетом выплаты налогов зарплата Месси обойдется клубу в 66 млн евро. Если же удастся снизить налоговую ставку, то затраты составят 51 млн евро за сезон.

Таким образом, сумма затрат после перехода Месси может колебаться от 86 до 91 млн евро в год. В этом случае затраты на 4-летний контракт составят 350-365 млн евро.

На этой неделе Арьедо Брайда в своем интервью заявил, что Месси себе могут позволить только «Ювентус» и «Интер».

Ранее сообщалось о том, что Месси может покинуть «Барселону» из-за разногласий с руководством клуба. В частности, стало известно, что его могут подписать «Ювентус», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

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