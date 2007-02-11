Алексей Андронов: «Ватцке сказал: «Акинфеев даже во второй Бундеслиге играть бы не смог. Забудьте о нем»

Журналист и комментатор Алексей Андронов рассказал об отношении к россиянам в дортмундской .

– «Боруссией» руководит такой человек – Ханс-Йоахим Ватцке (председатель совета директоров – прим. Sports.ru). Они когда играли с , был официальный обед.

Он там стал говорить: у вас вроде нормальный чемпионат, но очень слабые вратари, и вообще непонятно, зачем вы легионеров покупаете в нападение, если вам потом ваши вратари все портят.

Ему говорят: «Слушайте, у нас же есть Акинфеев». Он говорит: «Вы вообще забудьте о нем. Он даже во второй Бундеслиге играть бы не смог». Вот такое отношение.

Когда шли разговоры о возможном переходе Смолова, Ватцке сказал: «Двух русских в моей команде не будет». У него тогда был – украинец, но для Ватцке – это одно и то же. Тем более Смолов с Ярмоленко дружат, – сказал Андронов.