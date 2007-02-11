«Спартак» победил «Магнитку» в основное время, отыгравшись с 0:2 и вышел в плей-офф

Теги Металлург Мг Спартак Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Спартак» одержал волевую победу над «Магниткой» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Красно-белые уступали по ходу игры со счетом 0:2. Первую шайбу они отыграли на 33-й минуте.

В течение 43 секунд в третьем периоде «Спартак» забросил две шайбы, а четвертый гол забил в пустые ворота.

Данная победа позволила команде тренера Олега Знарка обеспечить себе место в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Спартак» набрал 70 очков в 56 играх и занимает пятое место в таблице Западной конференции.

Спартак – Металлург Мг 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Дата проведения
11 февраля, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 21 Потехин ()
0:2 – 29 Нестрашил (Филиппи)
1:2 – 32 Ганзл (Кулик, Никонцев)
2:2 – 48 Даугавиньш (Ганзл, Зубов)
3:2 – 48 Херсли (Кулик, Цыплаков)
4:2 – 59 Ганзл ()

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