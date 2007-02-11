«Спартак» победил «Магнитку» в основное время, отыгравшись с 0:2 и вышел в плей-офф

«Спартак» одержал волевую победу над «Магниткой» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Красно-белые уступали по ходу игры со счетом 0:2. Первую шайбу они отыграли на 33-й минуте.
В течение 43 секунд в третьем периоде «Спартак» забросил две шайбы, а четвертый гол забил в пустые ворота.
Данная победа позволила команде тренера Олега Знарка обеспечить себе место в розыгрыше Кубка Гагарина.
«Спартак» набрал 70 очков в 56 играх и занимает пятое место в таблице Западной конференции.
- Дата проведения
- 11 февраля, 19.30, «ЦСКА-Арена»