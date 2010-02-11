«Феррари» представила болид на сезон-2020

провела презентацию новой машины.

Video: la nuova Ferrari SF1000 pic.twitter.com/hqOkWKEJKv — Gianluca D’Alessandro (@Gianludale27) February 11, 2020

Презентация прошла в театре Валли в Реджо-нель-Эмилия. Болид на сезон-2020 получил название SF1000 – в нынешнем году «Феррари» станет первой командой в истории «Формулы-1», преодолевшей отметку в 1000 проведенных Гран-при.

Ранее изображения новой машины показал «Хаас», а «Мерседес» представил обновленную ливрею.

Презентация болида «Феррари» 2020 года для «Формулы-1». Онлайн

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