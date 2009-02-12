НБА. «Филадельфия» победила «Клипперс», «Хьюстон» обыграл «Бостон» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли пять матчей.

Во встречах между фаворитами сезона «Филадельфия» победила «Клипперс», «Хьюстон» обыграл .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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