НБА. «Филадельфия» победила «Клипперс», «Хьюстон» обыграл «Бостон» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.
Во встречах между фаворитами сезона «Филадельфия» победила «Клипперс», «Хьюстон» обыграл «Бостон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
- Бил (30 + 7 передач), Хачимура (20), Маинми (15), Смит (10 + 9 передач), Бонга (8) – старт; Напьер (15 + 5 потерь), Вагнер (12), Бертанс (10), Робинсон (4 + 9 подборов), Браун (2 + 5 перехватов), Пэйтон (0).
- Чикаго
- Лавин (41 + 9 подборов + 5 потерь), Саторански (19 + 8 передач), Янг (10 + 6 потерь), Хатчисон (9), Корнет (8 + 7 подборов) – старт; Уайт (14 + 7 передач), Харрисон (6), Арчидиаконо (5), Фелисио (2 + 7 подборов).
- Дата проведения
- 12 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Симмонс (26 + 12 подборов + 10 передач), Эмбиид (26 + 9 подборов), Ричардсон (21), Харрис (17 + 12 подборов), Коркмаз (0) – старт; Хорфорд (9), Робинсон (6), Тайбулл (3), Беркс (2), Милтон (0), Скотт (0), Пелл (0).
- Дата проведения
- 12 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Пол (31 + 7 передач), Гилджес-Александер (17), Галлинари (15 + 8 подборов), Адамс (10 + 10 подборов), Дорт (4) – старт; Шредер (14), Надер (8), Диалло (4), Мускала (3), Фергюсон (0), Ноэл (0).
- Дата проведения
- 12 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Уильямсон (31 + 9 подборов), Харт (17), Холидэй (16 + 10 передач), Болл (9 + 10 передач), Фэйворс (6 + 7 подборов) – старт; Редик (20), Джексон (13), Мелли (10 + 8 подборов), Хэйс (9), Мур (7), Александер-Уокер (0).
- Дата проведения
- 12 февраля, 05.30, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Харден (42 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь), Уэстбрук (36 + 10 подборов), Хауз (17 + 9 подборов), Ковингтон (12 + 7 подборов + 4 блок-шота), Такер (4) – старт; Маклемор (3), Риверс (2), Клемонс (0), Фрэйзер (0), Сефолоша (0), Ховард (0), Хартенштайн (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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