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    НБА. «Филадельфия» победила «Клипперс», «Хьюстон» обыграл «Бостон» и другие результаты

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.

    Во встречах между фаворитами сезона «Филадельфия» победила «Клипперс», «Хьюстон» обыграл «Бостон»

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Чикаго 126:114 (36:26, 33:36, 31:20, 26:32)
    Дата проведения
    12 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Бил (30 + 7 передач), Хачимура (20), Маинми (15), Смит (10 + 9 передач), Бонга (8) – старт; Напьер (15 + 5 потерь), Вагнер (12), Бертанс (10), Робинсон (4 + 9 подборов), Браун (2 + 5 перехватов), Пэйтон (0).
    Чикаго
    Лавин (41 + 9 подборов + 5 потерь), Саторански (19 + 8 передач), Янг (10 + 6 потерь), Хатчисон (9), Корнет (8 + 7 подборов) – старт; Уайт (14 + 7 передач), Харрисон (6), Арчидиаконо (5), Фелисио (2 + 7 подборов).

    Филадельфия – Клипперс 110:103 (30:22, 24:32, 27:23, 29:26)
    Дата проведения
    12 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Симмонс (26 + 12 подборов + 10 передач), Эмбиид (26 + 9 подборов), Ричардсон (21), Харрис (17 + 12 подборов), Коркмаз (0) – старт; Хорфорд (9), Робинсон (6), Тайбулл (3), Беркс (2), Милтон (0), Скотт (0), Пелл (0).
    Клипперс
    Ленард (30 + 9 передач), Уильямс (13 + 6 передач), М-с Моррис (13), Джордж (11 + 12 подборов), Зубац (7 + 8 подборов) – старт; Шэмет (19), Харрелл (10), Коффи (0), Макгрудер (0), Мэнн (0), Грин (0), Мотли (0).

    Оклахома-Сити – Сан-Антонио 106:114 (14:25, 27:24, 36:30, 29:35)
    Дата проведения
    12 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Пол (31 + 7 передач), Гилджес-Александер (17), Галлинари (15 + 8 подборов), Адамс (10 + 10 подборов), Дорт (4) – старт; Шредер (14), Надер (8), Диалло (4), Мускала (3), Фергюсон (0), Ноэл (0).
    Сан-Антонио
    Мюррей (25 + 9 подборов), Олдридж (25 + 14 подборов), Форбс (8), Лайлс (8 + 4 блок-шота), Уокер (6) – старт; Миллс (20), Уайт (17 + 8 передач), Гэй (4), Пелтль (1), Белинелли (0).

    Новый Орлеан – Портленд 138:117 (27:36, 36:29, 41:21, 34:31)
    Дата проведения
    12 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Статистика
    Новый Орлеан
    Уильямсон (31 + 9 подборов), Харт (17), Холидэй (16 + 10 передач), Болл (9 + 10 передач), Фэйворс (6 + 7 подборов) – старт; Редик (20), Джексон (13), Мелли (10 + 8 подборов), Хэйс (9), Мур (7), Александер-Уокер (0).
    Портленд
    Лиллард (20 + 6 передач), Макколлум (20), Энтони (18), Уайтсайд (17 + 14 подборов), Ариза (7) – старт; Гэбриэл (12), Саймонс (9), Хорд (6), Трент (4), Свэниган (3), Браун (1).

    Хьюстон – Бостон 116:105 (23:19, 24:30, 31:22, 38:34)
    Дата проведения
    12 февраля, 05.30, «Toyota Center»
    Онлайн матча Статистика
    Хьюстон
    Харден (42 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь), Уэстбрук (36 + 10 подборов), Хауз (17 + 9 подборов), Ковингтон (12 + 7 подборов + 4 блок-шота), Такер (4) – старт; Маклемор (3), Риверс (2), Клемонс (0), Фрэйзер (0), Сефолоша (0), Ховард (0), Хартенштайн (0).
    Бостон
    Хэйворд (20 + 8 подборов + 6 передач), Браун (19 + 5 потерь), Тейтум (15 + 9 подборов), Уокер (14), Тайс (11 + 9 подборов) – старт; Уонамейкер (11), Смарт (8), Г. Уильямс (7), Эдвардс (0), Лэнгфорд (0), Оджелей (0), Кантер (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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