Борис Ротенберг: «Не понимаю, почему у Кокорина смятения. «Сочи» – последний вариант перезагрузить карьеру»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший высказался о возможной аренде форварда Александра Кокорина у .

«У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру.

Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения – это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф.

Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти», – сказал Ротенберг.

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