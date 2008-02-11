Хабиб возглавил рейтинг Sherdog лучших бойцов MMA. В UFC Нурмагомедов остался на второй строчке

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял первую строчку лучших бойцов ММА по версии сайта Sherdog.

Так редакция издания отреагировала на спорную победу чемпиона UFC в полутяжелом дивизионе в бою против Доминика Рейеса, переместив его на вторую строчку.

UFC оставил рейтинг лучших бойцов промоушена без изменений. Джонс – первый, Хабиб продолжает занимать второе место.

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