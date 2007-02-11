Де Хеа с 23 млн евро в год – первый по зарплате в АПЛ. Де Брюйне – 2-й, Погба – 4-й, Озил – 5-й

Портал Spotrac опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-лиги.

Больше всех зарабатывает вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа – 23 млн евро в год. На втором месте – хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (19,7 млн евро), а на третьем – полузащитник «Сити» Рахим Стерлинг (18,5 млн евро).

Отметим, что в топ-15 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги вошли 5 игроков «Манчестер Юнайтед», по 3 игрока «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а также по 2 игрока «Арсенала» и «Тоттенхэма».

Список из 15 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ выглядит так:

1. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») – 23 млн евро

2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 19,7

3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 18,5

4. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 17,8

5. Месут Озил («Арсенал») – 16,5

6. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») – 15,3

7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 14,1

8. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 12,3

8. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 12,3

8. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 12,3

8. Танги Ндомбеле («Тоттенхэм») – 12,3

12. Александр Ляказетт («Арсенал») – 11,1

13. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 11

14. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 10,1

15. Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед») – 10.

Рейтинг целиком можно изучить здесь.