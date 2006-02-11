Руководство «Юве» встретилось с Сарри и выразило ему доверие. От него ждут улучшения результатов

Руководство «Ювентуса» провело встречу с главным тренером команды Маурицио Сарри, сообщает Tuttosport.

Президент «Юве» Андреа Аньелли поужинал вместе с Сарри. В ходе встречи они поговорили о спаде в игре и результатах команды. Кроме того, встреча была нацелена на то, чтобы обсудить важные моменты перед началом решающей половины сезона.

В результате Аньелли выразил доверие Сарри, однако отметил, что хочет видеть положительный результат в предстоящих матчах. В частности, сыграет против «Милана» в полуфинале Кубка Италии, а затем команде предстоят игры 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона», сразу после первого матча с которым «Юве» сыграет против «Интера» в чемпионате.

Отмечается, что позднее к Аньелли и Сарри присоединился генеральный директор «Юве» .

Также сообщается, что Аньелли не впервые встречается с тренером «Ювентуса»: точно такой же ситуация была и в прошлом году, когда президент клуба встретился с возглавлявшим тогда команду Массимилиано Аллегри перед матчами плей-офф Лиги чемпионов против «Атлетико».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что «Ювентус» может уволить Сарри с поста главного тренера команды. Также отмечалось, что некоторые игроки туринского клуба хотят возвращения Аллегри.

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