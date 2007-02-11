Кагарлицкий пропустит 10-й матч СКА подряд. Он находится в запасе

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий не сыграет в матче чемпионата КХЛ против «Амура».
Форвард не попал в состав питерской команды в десятой игре подряд. У хоккеиста нет травмы, он находится в запасе.
В последний раз Кагарлицкий выходил на лед 7 января в игре со «Спартаком» (1:3). Тогда он не набрал очков и получил показатель полезности «-2».
В прошлом сезоне он стал четвертым бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ в составе московского «Динамо».
Возвращаемся в регулярный чемпионат!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 11, 2020
Вперед, наш СКА! pic.twitter.com/iQEGBYxE6r