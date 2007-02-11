Кагарлицкий пропустит 10-й матч СКА подряд. Он находится в запасе

Нападающий не сыграет в матче чемпионата против «Амура».

Форвард не попал в состав питерской команды в десятой игре подряд. У хоккеиста нет травмы, он находится в запасе.

В последний раз Кагарлицкий выходил на лед 7 января в игре со «Спартаком» (1:3). Тогда он не набрал очков и получил показатель полезности «-2».

В прошлом сезоне он стал четвертым бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ в составе московского «Динамо».