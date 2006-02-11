Французское издание France Football опубликовало слова нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна о зависти со стороны игроков каталонского клуба из-за того, что он выиграл чемпионат мира-2018 в составе сборной Франции.

«Они не справятся со мной, я не опущу руки. Да, они завидуют мне из-за чемпионата мира. Лучше улыбаться», – якобы сказал Гризманн в личной беседе со своими близкими.

Как сообщает France Football, Гризманн жалуется на свое положение в каталонском клубе в личных разговорах, но на публике пытается этого не показывать. Таким образом, эта цитата подается как первое заявление Гризманна о том, что его адаптация в «Барселоне» проходит нелегко.

Однако каталонские медиа Diario Sport и Mundo Deportivo настаивают, что Гризманн никогда не говорил такого. Как сообщает Diario Sport, Гризманн никогда не давал интервью журналу France Football, а также никоим образом не контактировал с изданием. Таким образом, каталонские СМИ полагают, что французское издание опубликовало фэйковую цитату.

Mundo Deportivo сообщает, что источник, близкий к Гризманну, полностью опроверг то, что футболист говорил о зависти со стороны игроков «Барсы». В частности, отмечается, что окружение Гризманна контактировало с France Football для того, чтобы опровергнуть эту цитату.