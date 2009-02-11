Клинсманн ушел с поста главного тренера «Герты». Его назначили в конце ноября

Главный тренер «Герты» объявил об уходе со своего поста.

«Как главный тренер, для задачи, которая еще не выполнена, я также нуждаюсь в доверии руководства. Единство, сплоченность и сосредоточенность на главном являются важнейшими элементами. Если они не гарантированы, я не могу использовать свой потенциал в качестве тренера и, следовательно, не могу выполнить свои обязанности.

Поэтому после долгих раздумий я пришел к выводу об отставке с поста главного тренера «Герты» и вернулся к своей первоначальной долгосрочной задаче в качестве члена наблюдательного совета», – написал Клинсманн в своем фейсбуке.

Берлинский клуб подтвердил эту информацию.

«Мы были удивлены таким развитием событий этим утром. Во время интенсивного зимнего трансферного окна не было никаких признаков этого из-за доверительных отношений и сотрудничества», – говорится в заявлении «Герты».

Напомним, что Клинсманн возглавил «Герту» в конце ноября. В январе сообщалось, что у него истек срок лицензии.

Берлинская команда после назначения Клинсманна одержала три победы в Бундеслиге, три раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения.