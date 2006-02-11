5 врачей оценят сроки восстановления Дембеле. «Барсе» разрешат подписать игрока, если вердикт точный

«Барселона», вероятно, получит разрешение подписать нового игрока вне заявочного окна в связи с травмами форварда Луиса Суареса и вингера Усмана Дембеле.
Теперь Федерация футбола Испании создаст специальную комиссию из пяти врачей, которая проверит, насколько корректна оценка клуба относительно сроков восстановления игроков, и вынесет вердикт.
Ранее сообщалось, что если восстановление хавбека превысит 5 месяцев, «Барсе» позволят подписать игрока из Испании вне заявочного периода.
Напомним, что Суарес выбыл до мая, а Дембеле пропустит около 6 месяцев.