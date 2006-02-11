5 врачей оценят сроки восстановления Дембеле. «Барсе» разрешат подписать игрока, если вердикт точный

Теги Барселона Ла Лига травмы возможные трансферы Луис Суарес Федерация футбола Испании Усман Дембеле Футбол

«Барселона», вероятно, получит разрешение подписать нового игрока вне заявочного окна в связи с травмами форварда Луиса Суареса и вингера Усмана Дембеле.

Теперь Федерация футбола Испании создаст специальную комиссию из пяти врачей, которая проверит, насколько корректна оценка клуба относительно сроков восстановления игроков, и вынесет вердикт.

Ранее сообщалось, что если восстановление хавбека превысит 5 месяцев, «Барсе» позволят подписать игрока из Испании вне заявочного периода.

Напомним, что Суарес выбыл до мая, а Дембеле пропустит около 6 месяцев.

 

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