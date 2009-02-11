В Москве заблокировали счета бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова. ММА Eagles должен 9400 рублей

Банковские счета бойцовского клуба чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомодова ММА Eagles в двух российских банках накануне были заморожены.
Клуб должен 9400 рублей, но кредиторы не смогли найти организацию по месту регистрации.
Eagles MMA Moscow на данный момент не функционирует, а тренировочная секция у «Кунцевской» не принимает клиентов.
Презентация клуба ММА Eagles состоялась в 2016 году при поддержке владельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова. В марте 2018 года по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества Зиявудин, а также его брат Магомед были заключены под стражу. Им грозит тюремный срок до 25 лет.
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