В Москве заблокировали счета бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова. ММА Eagles должен 9400 рублей

Банковские счета бойцовского клуба чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомодова ММА Eagles в двух российских банках накануне были заморожены.

Клуб должен 9400 рублей, но кредиторы не смогли найти организацию по месту регистрации.

Eagles MMA Moscow на данный момент не функционирует, а тренировочная секция у «Кунцевской» не принимает клиентов.

Презентация клуба ММА Eagles состоялась в 2016 году при поддержке владельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова. В марте 2018 года по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества Зиявудин, а также его брат Магомед были заключены под стражу. Им грозит тюремный срок до 25 лет.

Хабиб вылетает в США на подготовку к бою с Тони Фергюсоном

Менеджер Хабиба: «Реванш Нурмагомедова и Конора может пройти на улице»