«Барса» договорилась о трансфере Виллиана Жозе за 35 млн евро

«Барселона» достигла принципиальной договоренности о переходе форварда «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TVE.

По информации источника, сделка оценивается в 35 млн евро. Это составляет половину от суммы выкупа игрока, которая прописана в его контракте.

Однако и в «Барселоне», и в «Сосьедаде» отрицают то, что соглашение о трансфере Виллиана Жозе было достигнуто.

Напомним, что в зимнее трансферное окно форвард был близок к переходу в «Тоттенхэм». Английский клуб предлагал за Жозе 15 млн евро, «Сосьедад» отказал «шпорам».

Отметим, что главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен уже работал вместе с Виллианом Жозе. Он тренировал игрока, когда возглавлял «Лас-Пальмас».

В этом сезоне Жозе провел 22 матча за «Сосьедад» в Ла Лиге и забил 8 мячей.

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