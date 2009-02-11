Елисеев и Логинов выступят в смешанной эстафете и спринте на ЧМ-2020, Гараничев – только в спринте

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону Евгений Гараничев Александр Логинов Матвей Елисеев Биатлон

Стал известен предварительный состав мужской сборной России по биатлону на некоторые гонки чемпионата мира в Антхольце.

В смешанной эстафете выступят Матвей Елисеев и Александр Логинов, в сингл-миксте – Елисеев.

Спринт пробегут Елисеев, Логинов и Евгений Гараничев. Четвертый участник пока не определен.

Смешанная эстафета на ЧМ-2020 пройдет 13 февраля, спринт – 15-го, сингл-микст – 20-го.

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