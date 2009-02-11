Елисеев и Логинов выступят в смешанной эстафете и спринте на ЧМ-2020, Гараничев – только в спринте

Стал известен предварительный состав мужской сборной России по биатлону на некоторые гонки чемпионата мира в Антхольце.
В смешанной эстафете выступят Матвей Елисеев и Александр Логинов, в сингл-миксте – Елисеев.
Спринт пробегут Елисеев, Логинов и Евгений Гараничев. Четвертый участник пока не определен.
Смешанная эстафета на ЧМ-2020 пройдет 13 февраля, спринт – 15-го, сингл-микст – 20-го.
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