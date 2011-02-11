Умер бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд. Ему было 77 лет

Ветеран скончался в возрасте 77 лет, сообщили бывшие игроки московского клуба Александр Мирзоян и Евгений Ловчев.

«Умер. Сердце», – сообщил Мирзоян.

«Умер мой большой друг Валерий Рейнгольд», – сказал экс-игрок «Спартака» .

Рейнгольд был госпитализирован сегодня. Сообщалось, что у него был диагностирован обширный инфаркт. 18 февраля ему должно было исполниться 78 лет.

Рейнгольду стало плохо во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения бывшего игрока «Спартака» Владимира Степанова. Он проходил сегодня в манеже «Спартак» академии имени Федора Черенкова.

Рейнгольд играл за «Спартак» в 1960-1967 годах. В составе команды он становился чемпионом СССР, серебряным и бронзовым призером турнира, а также дважды выигрывал Кубок СССР.