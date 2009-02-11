Первый замминистра по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанов стал заместителем министра спорта России Олега Матыцина.

Байсултанова назначил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Назначить Байсултанова Одеса Хасаевича заместителем Министра спорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – говорится в распоряжении Мишустина.

Одес Байсултанов 20 лет работал в правительстве Чеченской Республики. С 2007 года он стал председателем правительства республики. С 2012 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

В 2014 году был назначен заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, с 2016 года – первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа.

Олег Матыцин – новый министр спорта: он проводил Универсиады, а еще был замешан в передаче земли Черкизону