Замминистра по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанов стал заместителем министра спорта России

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Михаил Мишустин Одеса Байсултанов Биатлон

Первый замминистра по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанов стал заместителем министра спорта России Олега Матыцина.

Байсултанова назначил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Назначить Байсултанова Одеса Хасаевича заместителем Министра спорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – говорится в распоряжении Мишустина.

Одес Байсултанов 20 лет работал в правительстве Чеченской Республики. С 2007 года он стал председателем правительства республики. С 2012 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

В 2014 году был назначен заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, с 2016 года – первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа.

Олег Матыцин – новый министр спорта: он проводил Универсиады, а еще был замешан в передаче земли Черкизону

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