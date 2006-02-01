Мессье – Овечкину: «Ты пример для целого поколения»

Экс-форвард «Эдмонтона» и «Рейнджерс» Марк Мессье поделился мнением о результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Алекс, поздравляю тебя с последними снайперскими достижениями. Ты поразил всех своим мастерством, отменным броском и характером – уникальной комбинацией качеств.

Но еще важнее то, что ты стал примером для целого поколения, заразив их своей страстью забивать и желанием играть в хоккей.

Желаю тебе успехов в дальнейшем продвижении в списке лучших снайперов лиги, где ты будешь обгонять легендарных хоккеистов», – сказал Мессье.

34-летний россиянин забил 695 голов в лиге. Его опережают Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Овечкин обошел Мессье! У него 11 шайб в пяти последних играх