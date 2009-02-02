«Монако» проиграл 4 из 5 последних матчей. При Жардиме было 7 поражений за 20 игр

«Монако» проиграл выездной матч с «Нимом» (1:3) в 22-м туре чемпионата Франции, выступая с 32-й минуты вдевятером.
Команда из княжества потерпела четыре поражения в пяти последних матчах во всех турнирах.
Российский хавбек «Монако» Александр Головин в матче с «Нимом» провел на поле 27 минут, выйдя на замену и не отметившись результативными действиями.
В Лиге 1 «Монако», набрав 29 очков в 22 матчах, занимает 13-е место в таблице.
В конце декабря экс-тренер сборной Испании Роберт Морено возглавил монегасков, сменив Леонарду Жардима. При Жардиме «Монако» потерпел 7 поражений за 20 матчей во всех турнирах.