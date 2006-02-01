🔥🐝Холанд забил 7 голов в трех матчах Бундеслиги. Это рекорд

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче 20-го тура Бундеслиги против «Униона» (5:0, второй тайм).

Форвард отличился на 18-й и 76-й минутах игры. Таким образом, Холанд забил 7 мячей в трех матчах после перехода в «Боруссию» из «Ред Булла».

Он стал первым футболистом в истории Бундеслиги, забившим 7 мячей в трех первых матчах.

Ранее 19-летний норвежец сделал хет-трик в игре против «Аугсбурга» (5:3), а также отметился дублем в матче против «Кельна» (5:1).

Отметим, что он забил 7 мячей за 136 минут в клубе из Дортмунда: в игре против «Аугсбурга» он провел 35 минут, а в матче против «Кельна» – 26.

Следить за ходом матча между «Боруссией» и «Унионом» вы можете по текстовой трансляции на Sports.ru.