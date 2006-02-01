«Реал» обыграл «Атлетико» в дерби и оторвался от «Барсы» на 6 очков

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«Реал» обыграл «Атлетико» (1:0) в 22-м туре Ла Лиги.

Единственный гол на 56-й минуте забил форвард Карим Бензема.

Благодаря этой победе «Реал» оторвался от «Барселоны» на 6 очков, однако у каталонцев матч в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию мадридского дерби.

Реал Мадрид – Атлетико 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
1 февраля, 18.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 56 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Иско (Васкес, 46), Кроос (Винисиус Жуниор, 46), Вальверде, Бензема.
АтлетикоОблак, Лоди, Фелипе, Врсалько, Савич, Сауль, Льоренте, Витоло (Феррейра Карраско, 71), Томас (Камельо, 74), Корреа, Мората (Лемар, 50).
Предупреждения:
Фелипе (66), Врсалько (80), Менди (83), Каземиро (88).

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