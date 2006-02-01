«Реал» обыграл «Атлетико» в дерби и оторвался от «Барсы» на 6 очков

«Реал» обыграл «Атлетико» (1:0) в 22-м туре Ла Лиги.
Единственный гол на 56-й минуте забил форвард Карим Бензема.
Благодаря этой победе «Реал» оторвался от «Барселоны» на 6 очков, однако у каталонцев матч в запасе.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию мадридского дерби.
- Дата проведения
- 1 февраля, 18.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Гол:
- 1:0 – 56 Бензема.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Иско (Васкес, 46), Кроос (Винисиус Жуниор, 46), Вальверде, Бензема.
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Атлетико –
Облак, Лоди, Фелипе, Врсалько, Савич, Сауль, Льоренте, Витоло (Феррейра Карраско, 71), Томас (Камельо, 74), Корреа, Мората (Лемар, 50).