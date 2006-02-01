«Реал» обыграл «Атлетико» в дерби и оторвался от «Барсы» на 6 очков

обыграл «Атлетико» (1:0) в 22-м туре Ла Лиги.

Единственный гол на 56-й минуте забил форвард Карим Бензема.

Благодаря этой победе «Реал» оторвался от «Барселоны» на 6 очков, однако у каталонцев матч в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию мадридского дерби.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги