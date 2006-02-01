Гинер о Чалове: «Зачем из ЦСКА, играющего в ЛЕ и ЛЧ, идти в клуб, борющийся за выживание в АПЛ?»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о несостоявшемся переходе нападающего Федора Чалова в клуб АПЛ во время летнего трансферного окна.

– Одна из самых важных тем, которая была летом для – это продажа в Англию. И многие спрашивают, почему Евгений Гинер его не продал?

– Предложение действительно клубу было. Не скажу, сколько, 25 или 30 млн евро. Но давали очень хорошие деньги. Федору надо еще окрепнуть. Я с ним говорил на эту тему. Независимо от того, что клубу сегодня по горло необходимо, чтобы игрок не ушел, — такое мы не рассматриваем никогда. И никогда не рассматриваем со стороны денег. Если бы было предложение, и Федя был бы готов, и его приглашал бы клуб, который чуть ниже топ-клубов, однозначно мы бы его отпустили.

Нашим футболистам, которые видят перспективу для себя в том, чтобы уехать в европейский клуб, надо учить язык. Если приехать туда, не разговаривая, тебя посадят на скамейку, и ты закончишь с футболом.

Я с уважением отношусь ко всем клубам, но – не тот клуб, в который должен идти Федя. Зачем из ЦСКА, который играет в Лиге Европы и Лиге чемпионов, идти в клуб, который борется за сохранение прописки в АПЛ? Где цель — просто уехать? У Феди такой цели нет», — рассказал Гинер Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».