Андронов о цензуре на «Матч ТВ»: «Зенит» не соглашался с ценой на Халка и Витцеля и говорил, что она на 20 млн меньше»

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Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов заявил, что на телевидении существует цензура, касающаяся «Зенита».

– Есть ли цензура на «Матч ТВ» в отношении «Зенита»?

– Есть. Привести пример?

– Давай, конечно.

– Приход Халка и Витцеля. Тогда были жуткие дискуссии, потому что комментатор в первом же матче назвал цену, которую везде публиковали.

«Зенит» с ней не соглашался и говорил, что она на 20 млн меньше, вы, пожалуйста, это запомните и запишите себе, чтобы знали, – рассказал Андронов в интервью блогеру Угоднику.

Комментатор рассказывает о событиях, происходивших во время существования телеканала «НТВ-Плюс». Структуры «НТВ-Плюс» позже вошли в состав «Матч ТВ».

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