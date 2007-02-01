Андронов о цензуре на «Матч ТВ»: «Зенит» не соглашался с ценой на Халка и Витцеля и говорил, что она на 20 млн меньше»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов заявил, что на телевидении существует цензура, касающаяся «Зенита».
– Есть ли цензура на «Матч ТВ» в отношении «Зенита»?
– Есть. Привести пример?
– Давай, конечно.
– Приход Халка и Витцеля. Тогда были жуткие дискуссии, потому что комментатор в первом же матче назвал цену, которую везде публиковали.
«Зенит» с ней не соглашался и говорил, что она на 20 млн меньше, вы, пожалуйста, это запомните и запишите себе, чтобы знали, – рассказал Андронов в интервью блогеру Угоднику.
Комментатор рассказывает о событиях, происходивших во время существования телеканала «НТВ-Плюс». Структуры «НТВ-Плюс» позже вошли в состав «Матч ТВ».