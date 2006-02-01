Бывший помощник Клоппа Бувач стал спортивным директором «Динамо»

объявило о назначении нового спортивного директора.

Им стал Желько Бувач, бывший ассистент тренера «Ливерпуля» . Контракт со специалистом заключен сроком на 2,5 года.

прекрасно знаком с европейским и мировым футбольными рынками, обладает серьезным авторитетом в футбольном сообществе и всеми необходимыми навыками для принятия решений по комплектованию команды, исходя из оперативных и стратегических задач.

Футбольный клуб «Динамо» приветствует Желько Бувача в нашем коллективе и желает ему плодотворной и эффективной работы на посту спортивного директора», – говорится в сообщении клуба.

Бувач 17 лет проработал ассистентом Клоппа в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле». Он ушел из штаба немецкого тренера в апреле 2018 года.

До октября спортивным директором «Динамо» был Роман Орещук.

Клопп провел матч без ассистента. Впервые за 17 лет