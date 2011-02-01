«Валенсия» – «Сельта». Смолов – в запасе! Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Сельта» в гостях играет с «Валенсией» в 22-м туре Ла Лиги.
Российский форвард Федор Смолов включен в заявку клуба из Виго на этот матч. О начнет игру на скамейке запасных.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Сельта» играет с ложной девяткой. Смолов нужен, чтобы добавить команде тактической гибкости
- Дата проведения
- 1 февраля, 23.00, «Месталья»
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Валенсия –
Доменек, Гарай, Флоренци, Гайя, Васс, Парехо, Солер, Ферран Торрес, Коклен, Габриэл Паулиста, Макси Гомес.