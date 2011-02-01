«Валенсия» – «Сельта». Смолов – в запасе! Онлайн-трансляция начнется в 23:00

в гостях играет с «Валенсией» в 22-м туре Ла Лиги.

Российский форвард Федор Смолов включен в заявку клуба из Виго на этот матч. О начнет игру на скамейке запасных.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Сельта» играет с ложной девяткой. Смолов нужен, чтобы добавить команде тактической гибкости

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги