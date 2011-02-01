«Валенсия» – «Сельта». Смолов – в запасе! Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Федор Смолов Валенсия Сельта Ла Лига Sports.ru Футбол

«Сельта» в гостях играет с «Валенсией» в 22-м туре Ла Лиги.

Российский форвард Федор Смолов включен в заявку клуба из Виго на этот матч. О начнет игру на скамейке запасных.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Сельта» играет с ложной девяткой. Смолов нужен, чтобы добавить команде тактической гибкости

Валенсия – Сельта
Дата проведения
1 февраля, 23.00, «Месталья»
превью матча текстовый онлайн статистика
ВаленсияДоменек, Гарай, Флоренци, Гайя, Васс, Парехо, Солер, Ферран Торрес, Коклен, Габриэл Паулиста, Макси Гомес.
СельтаРубен Бланко, Васкес, Мурильо, Айду, Оласа, Йокушлу, Рафинья, Бельтран, Араухо, Аспас, Фернандес.

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