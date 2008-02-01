«Ливерпуль» оторвался от 2-го места на 22 очка по итогам игрового дня. Это рекорд АПЛ

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«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» (4:0) в матче 25-го тура АПЛ.

Благодаря этой победе команда Юргена Клоппа оторвалась от «Манчестер Сити», занимающего вторую строчку, на 22 очка. Впрочем, «горожане» еще не сыграли свой матч в 25-м туре.

Тем не менее такой отрыв лидера от второй команды по итогам игрового дня является рекордным для чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» еще ни разу не уступил в АПЛ и выиграл уже 16 матчей подряд.

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