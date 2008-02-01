Зинедин Зидан: «Не люблю замены в перерыве, но мне не нравилась игра «Реала» в 1-м тайме»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 22-го тура с «Атлетико» (1:0).

О матче

«Мы очень довольны, мы рассчитывали на такой исход.

Первый тайм выдался очень сложным, потому что соперник действовал здорово. Во второй половины мы прибавили, изменив отношение к делу и действуя более интенсивно.

Вина за игру в первом тайме лежит на мне. Не люблю делать замены в перерыве, но необходимо было что-нибудь предпринять.

Мне пришлось заменить двух игроков (Винисиус вышел вместо Крооса, Васкес заменил Иско – прим. Sports.ru), потому что мне не нравилась наша игра. Но виноваты не футболисты, а я.

Пришлось внести корректировки, и это было сделано. Второй тайм был лучше по всем показателям.

Мы были очень собранными как при владении мячом, так и без него. Мы здорово создавали свободные зоны, быстро переводили мяч с одной стороны поля на другую, совершая лишь пару касаний. Гол стал результатом быстрых действий.

То, что делают наши игроки, не так-то просто. Я рад за них, поскольку они сражаются на поле. Когда у нас возникают сложности, мы не опускаем руки.

Наша команда продолжает биться до конца, и аплодисменты публики в конце матча – лучшее тому подтверждение.

хорошо защищается, кто бы что ни говорил. Нужно было играть более агрессивно, интенсивно, прибавить во всем понемногу.

В дерби не обойтись без проблем, легких матчей не бывает. Но мы все же победили в очень важной игре, и нужно продолжать в том же духе.

О Гарете Бэйле

«Он был в моем распоряжении, но я выпустил других игроков.

Однако он остается частью команды, и я рассчитываю на него до конца», – сказал Зидан.

«Реал» пропустил 13 голов в 22 матчах Ла Лиги. Лучший результат клуба в истории