Газзаев возглавит комитет Госдумы по делам национальностей

Бывший тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат получит новую должность в Госдуме, сообщает «Бизнес Online».

65-летний парламентарий станет председателем комитета Госдумы по делам национальностей.

«Партия [«Справедливая Россия»] внесла его кандидатуру в комитет по контролю и регламенту», – сообщил источник в Госдуме.

Газзаева утвердят на новый пост во время пленарного заседания во вторник, 4 февраля. Сам депутат пока не подтвердил эту информацию.

«Не бегите впереди паровоза: начнется пленарное заседание, сами все узнаете», – сказал Газзаев.