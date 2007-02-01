Семак о Кокорине: «Я не вижу ни одной причины отправлять его в аренду»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ситуации вокруг нападающего команды Александра Кокорина.

— На второй сбор не поехал Александр Кокорин. Как вам видится эта ситуация?

— До меня, также как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы.

Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства.

Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и все скажет, – сказал Семак.

Напомним, что Кокорин отказался уходить в аренду в «Сочи». После этого было принято решение о том, что форвард не поедет на второй сбор с основным составом «Зенита», он тренируется с «Зенитом-2».

Семак = принципиальность. Он до конца с Кокориным и ничего не боится