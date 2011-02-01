Уткин о Кокорине: «Миллеру звонил Кириенко из администрации президента. Переход в российский клуб крайне маловероятен»

Журналист Василий Уткин поделился подробностями о ситуации, в которой оказался форвард Александр Кокорин.

«Последнее о Кокорине. Две недели назад или около того все началось с телефонного звонка Алексею Борисовичу Миллеру. Звонил первый замглавы Администрации президента Сергей Владиленович Кириенко. Ни больше и ни меньше.

Вы можете интерпретировать это событие как угодно; я это утверждаю с той степенью достоверности, с какой вообще журналист моей квалификации может судить о факте такого звонка.

В свете сказанного, полагаю, крайне маловероятно, что Кокорин перейдет в российский клуб. Она [вероятность] есть. Но ровно в том объеме, чтобы закладываться на переменчивость настроения тех, чьи мнения имеют вес в беседе главы и первого зама АП, отвечающего за внутреннюю политику. Процентов пять.

Потому что с этого момента, если допустить переход Кокорина в другой российский клуб и его карьера продолжится в России – это демедж (урон – прим. Sports.ru) крупнейшей российской компании. Каждый тур будет напоминанием.

В Бельгию, в Голландию, в испанский или там немецкий клуб середины и ниже, в Швейцарию. Сколько угодно. Иное – 5% вероятности», – написал Уткин в телеграм-канале.

Ранее нападающий отказался переходить в «Сочи» и не попал в состав главной команды «Зенита», отправившейся на второй сбор в Испанию. Кокорин полетел на сборы с «Зенитом-2».

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