Андронов о голе «Зенита» во Владикавказе: «Нашу программу остановили и 15 минут объясняли – мы должны признать, что мяч забит правильно»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов рассказал о цензуре на телевидении в отношении .

– У меня был эфир, когда «Зенит» забил гол во Владикавказе (в 2012 году – прим. Sports.ru). Кержаков, по-моему, забил, а Зырянов выбил мяч.

Короче, штрафной был в пользу «Алании». Шемберас поставил мяч, а потом его чуть-чуть подвинул, а у него Зырянов этот мяч выбил, и Кержаков забил.

Розетти потом приходил и на пальцах объяснял, почему этот гол нельзя было засчитывать. Мы об этом сразу сказали в эфире.

Эфир был остановлен, запустили рекламу почти на 15 минут посреди программы, и все это время нам объясняли, что мы должны сейчас признать, что гол забит правильно.

– Это был разбор уже после матча?

– Да, программа по горячим следам. «Вы должны признать, что гол забит правильно, вам Орлов все объяснил в трансляции, слушайте Геннадия Сергеевича».

А потом пришел Розетти через несколько дней и прямо с пунктами правил объяснял, что не так и почему это засчитывать нельзя, – сказал Андронов.

Комментатор рассказал о событиях, происходивших во время существования телеканала . Структуры «НТВ-Плюс» позже вошли в состав «Матч ТВ».

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