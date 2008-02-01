Андронов о голе «Зенита» во Владикавказе: «Нашу программу остановили и 15 минут объясняли – мы должны признать, что мяч забит правильно»

Теги Зенит Дейвидас Шемберас Константин Зырянов премьер-лига Россия Александр Кержаков телевидение Алания (до 2014) Алексей Андронов НТВ-Плюс Геннадий Орлов Роберто Розетти Алания Владикавказ Газпром-Медиа Матч ТВ Футбол

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов рассказал о цензуре на телевидении в отношении «Зенита».

– У меня был эфир, когда «Зенит» забил гол во Владикавказе (в 2012 году – прим. Sports.ru). Кержаков, по-моему, забил, а Зырянов выбил мяч.

Короче, штрафной был в пользу «Алании». Шемберас поставил мяч, а потом его чуть-чуть подвинул, а у него Зырянов этот мяч выбил, и Кержаков забил.

Розетти потом приходил и на пальцах объяснял, почему этот гол нельзя было засчитывать. Мы об этом сразу сказали в эфире.

Эфир был остановлен, запустили рекламу почти на 15 минут посреди программы, и все это время нам объясняли, что мы должны сейчас признать, что гол забит правильно. 

– Это был разбор уже после матча?

– Да, программа по горячим следам. «Вы должны признать, что гол забит правильно, вам Орлов все объяснил в трансляции, слушайте Геннадия Сергеевича».

А потом пришел Розетти через несколько дней и прямо с пунктами правил объяснял, что не так и почему это засчитывать нельзя, – сказал Андронов.

Комментатор рассказал о событиях, происходивших во время существования телеканала «НТВ-Плюс». Структуры «НТВ-Плюс» позже вошли в состав «Матч ТВ».

Андронов о цензуре на «Матч ТВ»: «Зенит» не соглашался с ценой на Халка и говорил, что она на 20 млн меньше»

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья