Кенин стала самой молодой чемпионкой Australian Open после Шараповой в 2008-м

21-летняя американка в финале Australian Open обыграла испанку Гарбинье Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Уроженка Москвы выиграла первый «Большой шлем» и четвертый титул в карьере вообще.

До Australian Open Кенин никогда не проходила на «Шлемах» дальше четвертого круга.

Американка стала самой молодой чемпионкой Australian Open после 20-летней в 2008-м. В прошлом году турнир выиграла тоже 21-летняя Наоми Осака, но она почти на месяц старше Кенин.

По итогам турнира Кенин дебютирует в топ-10 и станет седьмой ракеткой мира. Она обойдет Серену Уильямс и будет первой ракеткой США.

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