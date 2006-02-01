Кокорин может вернуться в состав «Зенита» или перейти в «Локо» (Сергей Егоров)

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о будущем нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«На следующей неделе в «Зените» важное совещание по Кокорину. Говорят разное.

1. Вариант с «Локо» остается – клуб игрока хочет. И готов сделать все, чтобы его получить.

2. Не очень пока верю, но как бы все не развернулось обратно – в «Зенит», – написал Егоров.

Напомним, ранее Кокорин отказался переходить в «Сочи» на правах аренды. После этого его не включили в состав на второй сбор «Зенита», он отправился в расположение «Зенита-2», который играет в ПФЛ.

Также сообщалось об интересе к Кокорину со стороны .

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