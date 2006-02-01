«Лестер» дома сыграл вничью с «Челси» (2:2) в 25-м туре Премьер-лиги.
Обе команды, набрав по одному очку, остались на своих местах: «лисы» идут третьими, лондонцы – четвертыми.
«Челси» выиграл лишь один из пяти последних матчей в АПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 1 февраля, 15.30, «Кинг Пауэр»
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Лестер –
Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Мэддисон, Тилеманс (Прат, 80), Чоудури, Барнс, Перес, Варди (Ихеаначо, 80).
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Челси –
Кабальеро, Рюдигер, Аспиликуэта, Джеймс, Кристенсен, Канте, Маунт, Хадсон-Одои, Жоржиньо (Ковачич, 74), Педро (Виллиан, 74), Абрахам (Баркли, 83).