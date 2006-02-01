«Челси» выиграл лишь один из пяти последних матчей в АПЛ

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«Лестер» дома сыграл вничью с «Челси» (2:2) в 25-м туре Премьер-лиги.

Обе команды, набрав по одному очку, остались на своих местах: «лисы» идут третьими, лондонцы – четвертыми.

«Челси» выиграл лишь один из пяти последних матчей в АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Лестер – Челси 2:2 (0:0, 2:2)
Дата проведения
1 февраля, 15.30, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 46 Рюдигер, 1:1 – 54 Барнс, 2:1 – 64 Чилуэлл, 2:2 – 71 Рюдигер.
ЛестерШмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Мэддисон, Тилеманс (Прат, 80), Чоудури, Барнс, Перес, Варди (Ихеаначо, 80).
ЧелсиКабальеро, Рюдигер, Аспиликуэта, Джеймс, Кристенсен, Канте, Маунт, Хадсон-Одои, Жоржиньо (Ковачич, 74), Педро (Виллиан, 74), Абрахам (Баркли, 83).
Предупреждения:
Жоржиньо (56), Мэддисон (61), Ковачич (76), Эванс (90).

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