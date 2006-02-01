«Лестер» дома сыграл вничью с (2:2) в 25-м туре Премьер-лиги.

Обе команды, набрав по одному очку, остались на своих местах: «лисы» идут третьими, лондонцы – четвертыми.

«Челси» выиграл лишь один из пяти последних матчей в АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги