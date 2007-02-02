Смолов дебютировал за «Сельту»: 1 удар, 3 точных передачи и 1 неточная

Нападающий Федор Смолов дебютировал за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1).

29-летний россиянин появился на поле на 78-й минуте, заменив Габриэля Фернандеса.

За проведенное на поле время форвард отметился одним заблокированным ударом из пределов штрафной, тремя точными передачами и одной неточной.

Суммарно футболист провел на поле примерно 16-17 минут. Арбитр добавил 4 минуты к основному времени, но по факту команды сыграли 5 добавленных минут.

Смолов ранее перешел в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды. В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи.

После 22 туров «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 14 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sports.ru (@sportsru) 1 Фев 2020 в 2:28 PST

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