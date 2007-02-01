«Ливерпуль» выиграл 16-й матч подряд в АПЛ, разгромив «Саутгемптон» (4:0)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Sports.ru Саутгемптон Футбол

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» (4:0) в 25-м туре Премьер-лиги.

Команда тренера Юргена Клоппа выиграла 16-й матч в чемпионате подряд и продолжает лидировать в таблице.

Отрыв от «Манчестер Сити» составляет 22 очка, но у команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ливерпуль – Саутгемптон 4:0 (0:0, 4:0)
Дата проведения
1 февраля, 18.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 47 Окслейд-Чемберлен, 2:0 – 60 Хендерсон, 3:0 – 71 Салах, 4:0 – 90 Салах.
ЛиверпульАлиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнолд, Хендерсон (Лаллана, 88), Фабиньо, Вейналдум (Минамино, 81), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 73), Салах, Фирмино.
СаутгемптонМаккарти, Стивенс, Беднарек, Бертран, Редмонд, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Дженепо (Буфаль, 82), Ромеу, Лонг (Обафеми, 70), Ингз (Адамс, 70).
Предупреждения:
Уорд-Проуз (65), Стивенс (89).

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