«Ливерпуль» выиграл 16-й матч подряд в АПЛ, разгромив «Саутгемптон» (4:0)

победил «Саутгемптон» (4:0) в 25-м туре Премьер-лиги.

Команда тренера Юргена Клоппа выиграла 16-й матч в чемпионате подряд и продолжает лидировать в таблице.

Отрыв от «Манчестер Сити» составляет 22 очка, но у команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги