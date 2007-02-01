«Ливерпуль» выиграл 16-й матч подряд в АПЛ, разгромив «Саутгемптон» (4:0)

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» (4:0) в 25-м туре Премьер-лиги.
Команда тренера Юргена Клоппа выиграла 16-й матч в чемпионате подряд и продолжает лидировать в таблице.
Отрыв от «Манчестер Сити» составляет 22 очка, но у команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 1 февраля, 18.00, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 47 Окслейд-Чемберлен, 2:0 – 60 Хендерсон, 3:0 – 71 Салах, 4:0 – 90 Салах.
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Ливерпуль –
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнолд, Хендерсон (Лаллана, 88), Фабиньо, Вейналдум (Минамино, 81), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 73), Салах, Фирмино.
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Саутгемптон –
Маккарти, Стивенс, Беднарек, Бертран, Редмонд, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Дженепо (Буфаль, 82), Ромеу, Лонг (Обафеми, 70), Ингз (Адамс, 70).
- Предупреждения:
- Уорд-Проуз (65), Стивенс (89).