«Зенит» может принять решение о будущем Кокорина в понедельник («СЭ»)

может принять решение о будущем нападающего команды в понедельник, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, ключевой вопрос состоит в том, готов ли будет «Зенит» досрочно разорвать контракт с форвардом и отпустить его в другой российский клуб.

При таком развитии событий, как сообщается, в борьбу за Кокорина может включиться , так как московский клуб нуждается в игроке группы атаки после перехода нападающего Федора Смолова в «Сельту» и травмы хавбека Антона Миранчука.

Однако в этом случае многое будет зависеть от позиции «Зенита». Сообщается, что вероятен вариант, при котором Кокорин будет выступать за до лета.

Также отмечается, что в российском футболе есть силы, которые дают Кокорину понять, что ни одна из команд РПЛ не будет ему рада, поэтому ему предлагают организовать трансфер в европейский клуб.

Напомним, после того, как Кокорин отказался переходить в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды до лета, клуб из Санкт-Петербурга отправил его в «Зенит-2», который играет в Олимп-ФНЛ. Сейчас форвард находится на сборе с «Зенитом-2».

Кокорин и «Локо»: попал туда вместо «Спартака», соглашался на зарплату 11 тысяч рублей, отпрашивался в «Динамо» у Гатагова