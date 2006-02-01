Видеотрансляция матча «Спартак» – «Ростов» – 1:0. Мирзов открыл счет

матчем с «Ростовом» стартует на Кубке Париматч Премьер в Катаре.

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Спартак Россия – Ростов Россия – 0:0 (первый тайм)

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Рассказов, Айртон, Бакалюк, Гулиев, Зобнин, Шюррле, Понсе.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Осипенко, Федерников, Мамаев, Норманн, Саплинов, Осипов, Байрамян, Шомуродов.

Год назад «Спартак» Кононова феерил в Катаре. Федун был счастлив: говорил, есть игра, пас, комбинации и забегания