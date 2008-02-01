«МЮ» не смог обыграть «Вулверхэмптон» (0:0) и идет 6-м в таблице АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в 25-м туре Премьер-лиги (0:0).
Команда Оле-Гуннара Сульшера по итогам тура опустилась на 6-е место в таблице, пропустив на 5-ю позицию «Шеффилд Юнайтед».
Новичок «красных дьяволов» Бруну Фернандеш вышел в стартовом составе и провел полный матч.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 1 февраля, 20.30, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Шоу, Линделеф, Джеймс (Диогу Далот, 88), Перейра (Гринвуд, 72), Бруну Фернандеш, Мата (Лингард, 88), Марсьяль, Фред.
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Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Доэрти, Боли, Коуди, Кастро, Моутинью, Саисс, Рубен Невеш, Траоре (Поденсе, 76), Диогу Жота (Нету, 70), Хименес (Дендонкер, 90).
- Предупреждения:
- Бруну Фернандеш (55), Рубен Невеш (57), Моутинью (71), Линделеф (79), Шоу (84).