«МЮ» не смог обыграть «Вулверхэмптон» (0:0) и идет 6-м в таблице АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Sports.ru Вулверхэмптон Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в 25-м туре Премьер-лиги (0:0).

Команда Оле-Гуннара Сульшера по итогам тура опустилась на 6-е место в таблице, пропустив на 5-ю позицию «Шеффилд Юнайтед».

Новичок «красных дьяволов» Бруну Фернандеш вышел в стартовом составе и провел полный матч.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
1 февраля, 20.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Шоу, Линделеф, Джеймс (Диогу Далот, 88), Перейра (Гринвуд, 72), Бруну Фернандеш, Мата (Лингард, 88), Марсьяль, Фред.
ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Доэрти, Боли, Коуди, Кастро, Моутинью, Саисс, Рубен Невеш, Траоре (Поденсе, 76), Диогу Жота (Нету, 70), Хименес (Дендонкер, 90).
Предупреждения:
Бруну Фернандеш (55), Рубен Невеш (57), Моутинью (71), Линделеф (79), Шоу (84).

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