«МЮ» не смог обыграть «Вулверхэмптон» (0:0) и идет 6-м в таблице АПЛ

сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в 25-м туре Премьер-лиги (0:0).

Команда Оле-Гуннара Сульшера по итогам тура опустилась на 6-е место в таблице, пропустив на 5-ю позицию «Шеффилд Юнайтед».

Новичок «красных дьяволов» Бруну Фернандеш вышел в стартовом составе и провел полный матч.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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