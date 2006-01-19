Овечкин – в топ-9 снайперов НХЛ, судейский скандал в игре «Реала», чудо-дебют Холанда и другие новости утра

1. Овечкин просто неудержим – три его гола помогли «Вашингтону» перевернуть уже, казалось, проигранный матч с «Айлендерс». Форвард сделал хет-трик во второй игре подряд, а также впервые в карьере забросил 2+ шайбы в трех матчах подряд.

Но самое главное – Ови обошел Лемье и теперь делит с Айзерманом 9-е место в рейтинге лучших снайперов НХЛ. Просто величайший!

2. Судейский скандал затмил первый в карьере дубль Каземиро в матче между «Реалом» и «Севильей». Арбитр отменил гол Люка де Йонга, причем мнения разделились – кто-то считает, что гол не засчитали верно, а кто-то не увидел фол в этом эпизоде.

Мончи даже был готов увести свою команду с поля, не засчитай судьи второй гол «Севильи» после перерыва – тоже спорный, к слову. Лопетеги рвал и метал, а Зидан порекомендовал сопернику не ныть.

«Атлетико» проиграл «Эйбару» впервые с 2001 года. Все результаты дня – здесь.

3. Российски лыжник Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку на 15 км свободным стилем, у женщин Наталья Непряева взяла серебро в гонке на 10 км, уступив Терезе Йохауг.

4. Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира. Золото – у французов. Наша команда по-прежнему без медалей.

5. Шикарно дебютировал в Бундеслиге Эрлинг Холанд – хет-трик за 20 минут! Норвежец затащил «Боруссию», которая летела «Аугсбургу» 1:3. И для этого ему потребовалось всего три удара по воротам!

5. В АПЛ «Тоттенхэм» не смог дожать «Уотфорд» – какие-то миллиметры отобрали у «шпор» победный гол на 93-й минуте. Серия Моуринью без побед продолжается, а первая нулевая ничья за 94 матча фанатов вряд ли порадовала.

«Ман Сити» оступился в игре с «Кристал Пэлас», пропустив в добавленное время – Гари Линекер уверен, что «Ливерпуль» рекордно быстро оформит чемпионство. Потерял очки и «Арсенал», также пропустив в концовке, а «Челси» проиграл «Ньюкаслу» из-за гола на 94-й минуте. Остальные результаты – здесь.

6. «Лацио» одержал 11-ю победу подряд в Серии А, продлив рекордную серию, Иммобиле, сделавший хет-трик, довел бомбардирский счет до 23 голов – лучший результат в топ-5 лиг Европы.

«Наполи» при Гаттузо совсем плох – поражение от «Фиорентины» стало для команды 4-м в 5 матчах чемпионата.

7. Трансферы. «МЮ» пока не может согласовать трансфер Фернандеша, хотя, по последним данным, клубы вроде как остановились на сумме 43+17 млн фунтов.

Агенты требуют у «Милана» какую-то дикую компенсацию за Ольмо, в сферу интересов «россонери» также попал Эмре Джан.

Шарлия покинул ЦСКА и переехал в Турцию, переговоры армейцев с Соболевым приостановлены.

8. В НХЛ «Эдмонтон» забросил 7 шайб «Аризоне», а два очка Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Калгари».

9. В НБА «Клипперс» одержали победу над «Новым Орлеаном».

10. Андрей Рублев выиграл турнир в Аделаиде и станет второй ракеткой России.

Цитаты дня

«Почему бы РПЛ не пойти по пути КХЛ – закрытая лига с потолком зарплат?». Геннадий Орлов предлагает перенять успешный опыт у хоккеистов.

«ФИФА и CAS – мафия, но внезапно я стал Аль Капоне от футбола, гангстером». Мишель Платини пошел против семьи.

«Каждый день просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать игроков «Барсы». Кике Сетьена пора уже ущипнуть.