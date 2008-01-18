🥈 Непряева завоевала серебро в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии

Сегодня в чешском Нове Место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошла женская гонка с раздельного старта на 10 км свободным стилем. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, россиянка Наталья Непряева – вторая.
Лыжные гонки
Кубок мира
Нове Место, Чехия
Женщины
10 км, свободный стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 23.51,6
2. Наталья Непряева (Россия) – 32,7
3. Хайди Венг (Норвегия) – 40,3
4. Джессика Диггинс (США) – 48,5
5. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 48,8
6. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 49,7
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 51,0
8. Моа Лундгрен (Швеция) – 58,1
9. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.04,3...
12. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.14,1...
19. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.38,4...
25. Христина Мацокина (Россия) – 1.49,5...
29. Екатерина Смирнова (Россия) – 2.02,4...
38. Нина Дуботолкина (Россия) – 2.17,2...
45. Анна Жеребятьева (Россия) – 2.37,6...
50. Лидия Дуркина (Россия) – 2.54,1