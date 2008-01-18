🥈 Непряева завоевала серебро в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии

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Сегодня в чешском Нове Место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошла женская гонка с раздельного старта на 10 км свободным стилем. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, россиянка Наталья Непряева – вторая. 

Лыжные гонки

Кубок мира

Нове Место, Чехия

Женщины

10 км, свободный стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 23.51,6

2. Наталья Непряева (Россия) – 32,7

3. Хайди Венг (Норвегия) – 40,3

4. Джессика Диггинс (США) – 48,5

5. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 48,8

6. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 49,7

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 51,0

8. Моа Лундгрен (Швеция) – 58,1

9. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.04,3...

12. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.14,1...

19. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.38,4...

25. Христина Мацокина (Россия) – 1.49,5...

29. Екатерина Смирнова (Россия) – 2.02,4...

38. Нина Дуботолкина (Россия) – 2.17,2...

45. Анна Жеребятьева (Россия) – 2.37,6...

50. Лидия Дуркина (Россия) – 2.54,1

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