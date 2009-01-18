Зидан про отмененный гол де Йонга: «Очевидная блокировка, это фол. Не нужно жаловаться»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча с «Севильей» (2:1).

О матче

«В первом тайме нам пришлось непросто. Если многое позволять «Севилье», можешь пострадать. Во втором тайме мы были больше нацелены на ворота. Важно сохранять сосредоточенность все 90 минут».

Об отмененном голе де Йонга в первом тайме

«Я видел момент с отменой гола, и это очевидная блокировка, это фол. Не нужно жаловаться».

Об игроках

«Каземиро удивил меня в моменте с первым голом. Я рад за него. Любой наш игрок может сделать разницу в матче.

Бэйл и Хамес испытывают небольшие проблемы, поэтому не вошли в заявку. Йович может прибавить во многих аспектах», – сказал Зидан.

Главным арбитром прошедшей игры был Хуан Мартинес Мунуэра.

Фото: кадр из трансляции

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