«Боруссия» обыграла «Аугсбург» (5:3), уступая по ходу матча 0:2 и 1:3

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«Боруссия» обыграла «Аугсбург» в гостевом матче 18-го тура Бундеслиги (5:3). 

Дортмундская команда одержала волевую победу, уступая по ходу игры 0:2 и 1:3.

На 56-й минуте на замену появился новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд, который забил спустя три минуты, сделав счет 2:3. На 61-й минуте Джейдон Санчо сравнял счет, а еще спустя 9 минут Холанд сделал дубль и вывел дортмундцев вперед.

На 79-й минуте норвежский нападающий забил свой третий гол, который поставил точку в матче.

«Боруссия», набрав 33 очка в 18 матчах Бундеслиги, идет на 4-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Аугсбург – Боруссия Д 3:5 (1:0, 2:5)
Дата проведения
18 января, 17.30, «ВВК-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 34 Нидерлехнер, 2:0 – 46 Рихтер, 2:1 – 49 Брандт, 3:1 – 55 Нидерлехнер, 3:2 – 59 Холанд, 3:3 – 61 Санчо, 3:4 – 70 Холанд, 3:5 – 79 Холанд.
АугсбургКоубек, Лихтштайнер, Едвай, Гауэлеу, Макс, Йенсен (Левен, 74), Байер (Саренрен-Базее, 85), Варгас, Хедира, Рихтер, Нидерлехнер.
Боруссия ДБюрки, Пишчек (Холанд, 56), Аканджи, Хуммельс, Хакими, Брандт, Витцель, Азар (Рейна, 72), Санчо, Ройс (Дауд, 80), Геррейру.
Предупреждение:
Рейна (76).

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