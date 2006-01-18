«Боруссия» обыграла «Аугсбург» (5:3), уступая по ходу матча 0:2 и 1:3

«Боруссия» обыграла «Аугсбург» в гостевом матче 18-го тура Бундеслиги (5:3).

Дортмундская команда одержала волевую победу, уступая по ходу игры 0:2 и 1:3.

На 56-й минуте на замену появился новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд, который забил спустя три минуты, сделав счет 2:3. На 61-й минуте Джейдон Санчо сравнял счет, а еще спустя 9 минут Холанд сделал дубль и вывел дортмундцев вперед.

На 79-й минуте норвежский нападающий забил свой третий гол, который поставил точку в матче.

«Боруссия», набрав 33 очка в 18 матчах Бундеслиги, идет на 4-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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