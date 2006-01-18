«Боруссия» обыграла «Аугсбург» (5:3), уступая по ходу матча 0:2 и 1:3

«Боруссия» обыграла «Аугсбург» в гостевом матче 18-го тура Бундеслиги (5:3).
Дортмундская команда одержала волевую победу, уступая по ходу игры 0:2 и 1:3.
На 56-й минуте на замену появился новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд, который забил спустя три минуты, сделав счет 2:3. На 61-й минуте Джейдон Санчо сравнял счет, а еще спустя 9 минут Холанд сделал дубль и вывел дортмундцев вперед.
На 79-й минуте норвежский нападающий забил свой третий гол, который поставил точку в матче.
«Боруссия», набрав 33 очка в 18 матчах Бундеслиги, идет на 4-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 18 января, 17.30, «ВВК-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 34 Нидерлехнер, 2:0 – 46 Рихтер, 2:1 – 49 Брандт, 3:1 – 55 Нидерлехнер, 3:2 – 59 Холанд, 3:3 – 61 Санчо, 3:4 – 70 Холанд, 3:5 – 79 Холанд.
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Аугсбург –
Коубек, Лихтштайнер, Едвай, Гауэлеу, Макс, Йенсен (Левен, 74), Байер (Саренрен-Базее, 85), Варгас, Хедира, Рихтер, Нидерлехнер.
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Боруссия Д –
Бюрки, Пишчек (Холанд, 56), Аканджи, Хуммельс, Хакими, Брандт, Витцель, Азар (Рейна, 72), Санчо, Ройс (Дауд, 80), Геррейру.
- Предупреждение:
- Рейна (76).