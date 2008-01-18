«МЮ» заплатит за Бруну Фернандеша 43+17 млн фунтов (Sky Sports)

Полузащитник Бруну Фернандеша, вероятно, все же перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Сегодня стало известно, что «МЮ» откажется от покупки 25-летнего португальца, если «Спортинг» не снизит цену с 80 млн евро.

По информации Sky Sports, стороны близки к тому, чтобы сойтись на сумме в 60 миллионов фунтов (70,4 млн евро).

Ожидается, что клуб из Манчестера заплатит 43 миллиона фунтов (50,5 млн евро) сразу и 17 млн (20 млн евро) в виде различных бонусов.

Ранее сообщалось, что Бруну в «МЮ» будет получать 130 тысяч фунтов за неделю.

Хавбек забил 15 голов и отдал 13 передач в 26 матчах нынешнего сезона.

В прошлом сезоне Бруну Фернандеш забил 31 гол из полузащиты и летом должен был перейти в «МЮ», «Тоттенхэм» или «Реал». Так и не перешел