🥇 Большунов выиграл коньковую «разделку» на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии

Сегодня в чешском Нове Место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошла мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. Победу одержал россиянин Александр Большунов.

Лыжные гонки

Кубок мира

Нове Место, Чехия

Мужчины

15 км, свободный стиль

1. Александр Большунов (Россия) – 33.45,0

2. Ииво Нисканен (Финляндия) – 24,3

3. Шюр Рете (Норвегия) – 40,0

4. Андрей Мельниченко (Россия) – 54,0

5. Жан Марк Гайар (Франция) – 55,8

6. Пертту Хувяринен (Финляндия) – 1.01,0

7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.12,4

8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.13,0

9. Алексей Червоткин (Россия) – 1.14,8

10. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.21,4

15. Артем Мальцев (Россия) – 1.35,1...

20. Андрей Ларьков (Россия) – 1.50,3...

22. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.59,5...

25. Александр Бессмертных (Россия) – 2.15,8...

51. Ермил Вокуев (Россия) – 3.30,5...

65. Александр Терентьев (Россия) – 4.42,0